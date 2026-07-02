Seine Mitspieler schwärmen, Experten heben ihn aufs höchste Podest: Harry Kane rettet England gegen die DR Kongo und ist gerade unbestreitbar der beste Stürmer, der er je war.

Die Analogie war naheliegend, und deswegen war sie auch sofort überall zu lesen. Harry Kane stand vor der Tribüne mit den vielen roten Kreuzen auf weißem Grund und sang es mit seinen Teamkameraden und den englischen Fans. „Cause maybe“, geht eine Zeile des Allzeitlagerfeuerhits „Wonderwall“ los, „you’re gonna be the one that saves me“.