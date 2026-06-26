Zum Hauptinhalt springen

Ecuadors 2:1 gegen die DFB-ElfDie gelbe Eruption mündet im Trainerjubel des Jahres

Lesezeit: 5 Min.

Sebastián Beccacece rannte gleich nach Spielende zu seiner Familie auf den Zuschauerrängen, danach hielt er ein bemerkenswertes Impulsreferat auf der Pressekonferenz.
Sebastián Beccacece rannte gleich nach Spielende zu seiner Familie auf den Zuschauerrängen, danach hielt er ein bemerkenswertes Impulsreferat auf der Pressekonferenz. Mattia Ozbot/Getty Images via AFP

Ein Coach, der wie ein Heavy-Metal-Musiker abgeht, und ein Team, das gelernt hat zu leiden: Ecuador zelebriert den Sieg gegen Deutschland als größtes WM-Spiel seiner Historie – mit Sätzen aus dem Literaturseminar.

Von Boris Herrmann, New York

SZ bei Google bevorzugen

Sie warfen sich zu Boden. Sie beteten. Sie lachten, sie weinten. Sie hüllten sich in ihre größtenteils gelbe Nationalflagge, drehten eine Ehrenrunde und versammelte sich zum Tanze im Mittelkreis. Es waren Szenen, wie man sie eher von Finalnächten kennt als von Gruppenspielen. Aber für Ecuador war das natürlich längst nicht nur irgendein Gruppenspiel.

Zur SZ-Startseite

Deutschland bei der WM 2026
:Eine Leistung, die wenig Hoffnung macht

Das deutsche Nationalteam verliert das fürs Weiterkommen unerhebliche letzte Gruppenspiel gegen Ecuador verdient mit 1:2. Nicht mal Deniz Undav kann diesmal rettend eingreifen.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite