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DFB-Elf vor Sechzehntelfinale gegen ParaguayEnde der Schonzeit

Lesezeit: 4 Min.

Rudi Völlers Botschaft: Es geht uns gut, viel besser sogar, als wir das überhaupt ahnen.
Rudi Völlers Botschaft: Es geht uns gut, viel besser sogar, als wir das überhaupt ahnen. Nico Herbertz/Imago

Sportdirektor Rudi Völler gibt sich erkennbar Mühe, die erste Turnierniederlage kleinzureden – dennoch ist nicht zu überhören, dass der Tonfall im deutschen Lager strenger wird.

Von Philipp Selldorf, Winston-Salem

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In der vorsätzlich albernen Filmparodie „Die nackte Kanone“ aus dem Jahr 1988 gibt es diese Szene, in der Detective Frank Drebin auf die aus 1000 anderen Polizeikrimis bekannte Art die Passanten vom Tatort vertreibt. Hier gebe es „nichts, absolut nichts zu sehen“, ruft er ihnen beschwichtigend zu, während hinter seinem Rücken ein Spektakel aus explodierendem Feuerwerk und Zerstörung tobt.

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