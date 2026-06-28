Sportdirektor Rudi Völler gibt sich erkennbar Mühe, die erste Turnierniederlage kleinzureden – dennoch ist nicht zu überhören, dass der Tonfall im deutschen Lager strenger wird.

In der vorsätzlich albernen Filmparodie „Die nackte Kanone“ aus dem Jahr 1988 gibt es diese Szene, in der Detective Frank Drebin auf die aus 1000 anderen Polizeikrimis bekannte Art die Passanten vom Tatort vertreibt. Hier gebe es „nichts, absolut nichts zu sehen“, ruft er ihnen beschwichtigend zu, während hinter seinem Rücken ein Spektakel aus explodierendem Feuerwerk und Zerstörung tobt.