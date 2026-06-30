Die ganze Welt weiß, dass niemand schlechter verlieren kann als Joshua Kimmich. Und trotzdem muss der deutsche Anführer sein drittes WM-Scheitern verdauen – dabei hatte er vor all dem Unglück gewarnt.

Diesmal sah Joshua Kimmich nicht so aus, als würde er nun ein paar Wochen nicht zum Bäcker gehen. Es hatte eher den Anschein, als wäre er jetzt wahrhaftig auf dem Weg zum Bäcker. Er trug ein blütenweißes Exemplar seines Trikots mit der Nummer 6, der Lieblingsnummer aller Sechser, und weiter unten die Hose mit der 6. Und noch weiter unten wippten seine Zehen aus einem Paar Adiletten und ganz oben lag das Haar astrein frisiert.