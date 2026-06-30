Zum Hauptinhalt springen

Kimmich gegen ParaguayDer Kapitän, der das Unheil kommen sah

Lesezeit: 4 Min.

Joshua Kimmich nimmt Niederlagen im Fußball sehr persönlich – so war es auch mit dieser sehr, sehr bitteren gegen Paraguay im Elfmeterschießen.
Joshua Kimmich nimmt Niederlagen im Fußball sehr persönlich – so war es auch mit dieser sehr, sehr bitteren gegen Paraguay im Elfmeterschießen. Jewel Samad/AFP

Die ganze Welt weiß, dass niemand schlechter verlieren kann als Joshua Kimmich. Und trotzdem muss der deutsche Anführer sein drittes WM-Scheitern verdauen – dabei hatte er vor all dem Unglück gewarnt.

Von Philipp Schneider, Boston

SZ bei Google bevorzugen

Diesmal sah Joshua Kimmich nicht so aus, als würde er nun ein paar Wochen nicht zum Bäcker gehen. Es hatte eher den Anschein, als wäre er jetzt wahrhaftig auf dem Weg zum Bäcker. Er trug ein blütenweißes Exemplar seines Trikots mit der Nummer 6, der Lieblingsnummer aller Sechser, und weiter unten die Hose mit der 6. Und noch weiter unten wippten seine Zehen aus einem Paar Adiletten und ganz oben lag das Haar astrein frisiert.

Zur SZ-Startseite

MeinungWM-Aus der Nationalmannschaft
:Jemand sollte Julian Nagelsmann sagen: Es geht nicht weiter

SZ PlusKommentar von Claudio Catuogno
Portrait undefined Claudio Catuogno

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite