Der Paraguayer Roque Santa Cruz, früher Stürmer beim FC Bayern, erinnert sich an ein verlorenes WM-Duell mit Deutschland bei der WM 2002 – und hat eine Idee, wie man die aktuelle Elf von Julian Nagelsmann besiegen könnte.

Der paraguayische Stürmer Roque Santa Cruz ist in Deutschland bis heute für seine erfolgreichen Jahre beim FC Bayern bekannt (51 Tore in 238 Spielen) – und weil er in einem Song der Sportfreunde Stiller mitwirkte („Ich, Roque“). Am Freitagabend landete Santa Cruz, 44, in Miami, um für den Latino-Sender Telemundo als WM-Kommentator zu arbeiten. Kaum, dass die Sechzehntelfinal-Begegnung zwischen Paraguay und seiner einstigen Wahlheimat Deutschland endgültig bestätigt war, entschied Santa Cruz zweierlei: am Sonntag an den Spielort Boston zu fliegen – und vorher in Miami noch ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung zu führen.