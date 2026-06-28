Der paraguayische Stürmer Roque Santa Cruz ist in Deutschland bis heute für seine erfolgreichen Jahre beim FC Bayern bekannt (51 Tore in 238 Spielen) – und weil er in einem Song der Sportfreunde Stiller mitwirkte („Ich, Roque“). Am Freitagabend landete Santa Cruz, 44, in Miami, um für den Latino-Sender Telemundo als WM-Kommentator zu arbeiten. Kaum, dass die Sechzehntelfinal-Begegnung zwischen Paraguay und seiner einstigen Wahlheimat Deutschland endgültig bestätigt war, entschied Santa Cruz zweierlei: am Sonntag an den Spielort Boston zu fliegen – und vorher in Miami noch ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung zu führen.
Roque Santa Cruz im Gespräch„Je körperlicher das Spiel wird, desto besser für uns“
Lesezeit: 5 Min.
Der Paraguayer Roque Santa Cruz, früher Stürmer beim FC Bayern, erinnert sich an ein verlorenes WM-Duell mit Deutschland bei der WM 2002 – und hat eine Idee, wie man die aktuelle Elf von Julian Nagelsmann besiegen könnte.
Interview von Javier Cáceres, Miami
Lesen Sie mehr zum Thema