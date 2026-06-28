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DFB-Gegner ParaguaySie spielen kriegerischen Fußball

Lesezeit: 4 Min.

Matias Galarza, Junior Alonso, Andres Cubas, Diego Gomez feiern den Sieg gegen die Türkei. Die türkische Offensive um Real Madrids Arda Güler biss sich an Paraguays Abwehr jedenfalls die Zähne aus.
Matias Galarza, Junior Alonso, Andres Cubas, Diego Gomez feiern den Sieg gegen die Türkei. Die türkische Offensive um Real Madrids Arda Güler biss sich an Paraguays Abwehr jedenfalls die Zähne aus. Eakin Howard/AP Photo

Für Paraguays Trainer Gustavo Alfaro ist der Fußball die Fortsetzung historischer Schlachten. Für die deutsche Elf dürfte es im Sechzehntelfinale unangenehm werden.

Von Javier Cáceres, Miami

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Bei Gustavo Alfaro, dem Trainer Paraguays und damit des nächsten Gegners der deutschen Nationalmannschaft, weiß man nie genau, ob er nun die Weisheit mit Löffeln gefressen oder schlicht zu viele Kartons mit Glückskeksen verspeist hat. Im besten Fall gleichen seine öffentlichen Einlassungen – Interviews, Pressekonferenzen, Vorträge – philosophischen Proseminaren. Im schlimmsten: billigen Motivationssprüchen mit akademischem Anstrich, die dem pleonastisch anmutenden Titel seiner Autobiografie („Jäger der unerreichbaren Utopie“) alle Ehre tun.

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