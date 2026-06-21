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MeinungJulian NagelsmannDer Bundestrainer wagt viel und gewinnt vorerst alles

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Wohl dem, der so einwechseln kann: Bundestrainer Julian Nagelsmann in Toronto.
Wohl dem, der so einwechseln kann: Bundestrainer Julian Nagelsmann in Toronto. Alexander Hassenstein/Getty/AFP

An Courage fehlt es Julian Nagelsmann nicht. Seine Freude am Wechselspiel führt ihn manchmal auf Abwege, gegen die Elfenbeinküste aber profiliert er sich mit punktgenauen Interventionen.

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Dass Julian Nagelsmann noch gar nicht geboren war, als der Teamchef Beckenbauer bei der WM 1986 die Nationalmannschaft bis ins Finale führte, ist nicht unbedingt seine Schuld. Andererseits hätte er ja auch mal in die Hauschronik seines Arbeitgebers oder wenigstens in den Turnierplan gucken können, bevor er am Samstag in den Schlussminuten seine Mannschaft bedingungslos nach vorn befahl, damit sie noch das Siegtor gegen die Elfenbeinküste schießt. Sogar den Job des Balljungen übernahm Nagelsmann, um keine Sekunden zu verlieren – mit dem Effekt, dass tatsächlich noch das 2:1 fiel.

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Deniz Undav kommt in der 60. Minute in die Partie gegen die Elfenbeinküste und entscheidet das Spiel mit zwei Toren. Julian Nagelsmann widmet ihm ein neues Wort – und muss nun entscheiden, ob der Entscheider weiter auf der Bank sitzen kann.

SZ PlusVon Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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