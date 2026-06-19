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MeinungDeutsche NationalmannschaftWer Weltmeister werden will, braucht eine gute Geschichte – diese DFB-Elf hätte eine

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

In der ersten Folge haben die Leute jetzt mal Nathaniel „Nene“ Brown (Mitte) und Felix Nmecha (rechts) kennengelernt. Wie geht es wohl weiter?
In der ersten Folge haben die Leute jetzt mal Nathaniel „Nene“ Brown (Mitte) und Felix Nmecha (rechts) kennengelernt. Wie geht es wohl weiter? Karen Warren/AP Photo

Trotz, Wiedergutmachung, Aufbruch: Große Mannschaften haben oft ein gemeinsames Thema. Auch die deutsche Nationalelf hatte in der Vergangenheit einiger dieser Heldengeschichten zu erzählen. Wie könnte sie diesmal lauten?

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Vor ein paar Tagen hat Joshua Kimmich in der Pressekonferenz ein paar Sätze gesagt, die noch wichtig werden könnten. Wer die Turnierhistorie der deutschen Nationalmannschaft zumindest in Grundzügen kennt, wird diese Sätze sorgsam verpackt in den hinteren Winkel einer Schublade legen, um sie im Bedarfsfall schnell wieder hervorholen zu können. Der Bedarfsfall würde eintreten, wenn die DFB-Elf sehr weit kommen sollte bei dieser WM in Nordamerika, oder wenn sie am Ende sogar das Undenkbare …

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