21 Minuten waren gespielt in Houston, da sollte sich zeigen, dass die unsäglichen Trinkpausen bei dieser WM zumindest für die DFB-Elf einen Wert haben können. Zwar war es in der klimatisierten Halle so kühl, dass es den Spielern eher nach einem heißen Tee mit Zitrone verlangt hätte als nach Flaschen mit Wasser. Aber der Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte die dreiminütige Unterbrechung dafür nutzen, seine Mannschaft wieder aufzurichten angesichts eines Zwischenstands, der, nun ja, etwas überraschend war zu diesem Zeitpunkt. Nachdem Livano Comenencia kurz zuvor das erste WM-Tor in der Geschichte von Curaçao geschossen hatte, stand es tatsächlich 1:1.