Der Dortmunder glänzt, Leroy Sané muss auf den Ballon d'Or noch ein wenig warten, die Frau des Bundestrainers verdient sich zwei inoffizielle Assists: das deutsche Team in der Einzelkritik.

Manuel Neuer

Christian Charisius/dpa

War im Vergleich zum Auftaktspiel bedenkliche sechs Tage älter geworden. Konnte das gut gehen? In der ersten Halbzeit blickte er nach Westen und schaute auf die vier mächtigsten und gleichzeitig bösesten Buchstaben des Universums: F I F A. Auch hier: Würde das gut gehen? Die Kausalität ist schwer nachzuweisen, aber nach ersten Erkenntnissen war die Fifa am Führungstor der Ivorer unschuldig. Neuer allerdings auch. Gemessen an den kreischend lauten Debatten um seine Rückkehr ein eher leiser Auftritt.