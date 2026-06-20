Manuel Neuer
War im Vergleich zum Auftaktspiel bedenkliche sechs Tage älter geworden. Konnte das gut gehen? In der ersten Halbzeit blickte er nach Westen und schaute auf die vier mächtigsten und gleichzeitig bösesten Buchstaben des Universums: F I F A. Auch hier: Würde das gut gehen? Die Kausalität ist schwer nachzuweisen, aber nach ersten Erkenntnissen war die Fifa am Führungstor der Ivorer unschuldig. Neuer allerdings auch. Gemessen an den kreischend lauten Debatten um seine Rückkehr ein eher leiser Auftritt.