Zehn Jahre hat der Weltfußballer gebraucht, um auch in Frankreichs Nationalelf ein prägender Faktor zu sein. Pünktlich zum möglichen Achtelfinale gegen Deutschland ist es so weit.

Manchmal hat man vorher so eine Ahnung, wer die Geschichte eines Fußballspiels schreiben wird. In diesem Fall, dem 4:1 (3:1) der französischen Nationalmannschaft gegen Norwegen, war es der einstige Flügelspieler Bixente Lizarazu, bekannt noch als flinker Franzose des FC Bayern Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre, der diese Ahnung hatte. Lizarazu ist inzwischen TV-Kommentator und Kolumnist für die Sporttageszeitung L’Équipe, und als solcher hatte er seinen Text zum dritten Gruppenspiel einem der prägenden Offensivkönner der Gegenwart gewidmet: Ousmane Dembélé, 29, vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.