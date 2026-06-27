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Frankreich bei der WM 2026Die Blitzheilung von Ousmane Dembélé

Lesezeit: 4 Min.

Der Kapitän und der dreifache Torschütze: Kylian Mbappé lässt beim 4:1 gegen Norwegen seinen Teamkollegen Ousmane Dembélé hochleben.
Der Kapitän und der dreifache Torschütze: Kylian Mbappé lässt beim 4:1 gegen Norwegen seinen Teamkollegen Ousmane Dembélé hochleben. Martin Meissner/AP

Zehn Jahre hat der Weltfußballer gebraucht, um auch in Frankreichs Nationalelf ein prägender Faktor zu sein. Pünktlich zum möglichen Achtelfinale gegen Deutschland ist es so weit.

Von Claudio Catuogno, Boston

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Manchmal hat man vorher so eine Ahnung, wer die Geschichte eines Fußballspiels schreiben wird. In diesem Fall, dem 4:1 (3:1) der französischen Nationalmannschaft gegen Norwegen, war es der einstige Flügelspieler Bixente Lizarazu, bekannt noch als flinker Franzose des FC Bayern Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre, der diese Ahnung hatte. Lizarazu ist inzwischen TV-Kommentator und Kolumnist für die Sporttageszeitung L’Équipe, und als solcher hatte er seinen Text zum dritten Gruppenspiel einem der prägenden Offensivkönner der Gegenwart gewidmet: Ousmane Dembélé, 29, vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

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