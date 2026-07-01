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Bundestrainerfrage beim DFBDas Dilemma des Rudi Völler

Lesezeit: 5 Min.

Rudi Ratlos? Nach dem Aus gegen Paraguay wird von DFB-Sportdirektor Völler ein Urteil über die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann erwartet.
Rudi Ratlos? Nach dem Aus gegen Paraguay wird von DFB-Sportdirektor Völler ein Urteil über die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann erwartet. Markus Ulmer/Teamfoto/Imago

Der Sportdirektor steht hierarchisch und aus eigener Erfahrung im Zentrum der Frage, ob es mit Nagelsmann weitergehen kann. Ob für Völler auch eine Zusammenarbeit mit Klopp möglich wäre, ist eher fraglich.

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf, Winston-Salem/München

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Am Abend der Niederlage hat der DFB-Angestellte Rudi Völler die Frage nach dem Rücktritt noch verneint. Unter anderem verwies er auf den unverändert gültigen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum nächsten Turnier in zwei Jahren. Doch wer ein bisschen Gespür für Zwischentöne besaß, konnte erahnen, dass dies nicht das letzte Wort sein würde. Er sei „Realist“, sagte Völler, und nach der Rückkehr ins Teamquartier werde es Gespräche mit dem Präsidenten und dem Generalsekretär geben.

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