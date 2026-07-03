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Interview mit Norwegen-Legende Kjetil Rekdal„Wir haben einen krassen Vorteil: Haaland ist nicht zu stoppen“

Lesezeit: 8 Min.

Sie rudern munter weiter: die Norweger um ihren Topstürmer Erling Haaland (rechts).
Sie rudern munter weiter: die Norweger um ihren Topstürmer Erling Haaland (rechts). Tom Weller/dpa

Viermal traf Norwegen schon auf Rekordweltmeister Brasilien, nie haben die Skandinavier verloren. Der frühere Verteidiger Kjetil Rekdal erinnert sich an zwei Siege von damals und erklärt, warum es erneut klappen kann.

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Zum Fußball-WM-Nerd-Basiswissen gehört eine Kuriosität, die nun aus Anlass des Achtelfinales zwischen Norwegen und Brasilien am Sonntag reichlich und weltweit Erwähnung findet. Norwegen ist das einzige Fifa-Mitgliedsland, das gegen Rekordweltmeister Brasilien nie verloren hat. In vier Spielen siegten die Skandinavier zweimal, zweimal gab es ein Remis. Der frühere Verteidiger Kjetil Rekdal, der von Januar 1997 bis Oktober 2000 bei Hertha BSC spielte, war bei beiden Siegen dabei. Beim zweiten spielte er eine Hauptrolle, über die er der SZ einiges zu erzählen hat, als der 57-jährige Trainer des norwegischen Erstligisten FK Aalesund im heimischen Molde ans Telefon geht. Zur WM fährt er nicht. „Wir sind mitten in der Saisonvorbereitung – und die USA sind leider etwas weiter weg“, sagt er.

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SZ PlusVon Thomas Hürner

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