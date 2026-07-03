Zum Fußball-WM-Nerd-Basiswissen gehört eine Kuriosität, die nun aus Anlass des Achtelfinales zwischen Norwegen und Brasilien am Sonntag reichlich und weltweit Erwähnung findet. Norwegen ist das einzige Fifa-Mitgliedsland, das gegen Rekordweltmeister Brasilien nie verloren hat. In vier Spielen siegten die Skandinavier zweimal, zweimal gab es ein Remis. Der frühere Verteidiger Kjetil Rekdal, der von Januar 1997 bis Oktober 2000 bei Hertha BSC spielte, war bei beiden Siegen dabei. Beim zweiten spielte er eine Hauptrolle, über die er der SZ einiges zu erzählen hat, als der 57-jährige Trainer des norwegischen Erstligisten FK Aalesund im heimischen Molde ans Telefon geht. Zur WM fährt er nicht. „Wir sind mitten in der Saisonvorbereitung – und die USA sind leider etwas weiter weg“, sagt er.