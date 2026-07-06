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Brasilianisches WM-Aus gegen NorwegenFußballgott, warum hast du uns verlassen?

Lesezeit: 5 Min.

Neymar trauert – und seine Teamkollegen müssen ihn trösten. Vorne: Marquinhos.
Neymar trauert – und seine Teamkollegen müssen ihn trösten. Vorne: Marquinhos. Charly Triballeau/AFP

Erling Haaland trifft doppelt, Brasilien ist raus – so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr. Während Neymar sofort zurücktritt, will Trainer Carlo Ancelotti die Seleção jetzt ganz neu aufbauen.

Von Boris Herrmann, East Rutherford

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Erst sank er auf die Knie, dann hob er seine Hände zum Gebet, dann floßen ihm die Tränen über die Wange. Was wird Neymar Jr., der einst beste Spieler dieser nun endgültig gescheiterten brasilianischen Generation, in diesem Moment wohl gen Himmel geflüstert haben? Lieber Fußballgott, warum hast du mich verlassen?

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