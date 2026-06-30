Casemiro wirkte zufrieden, in sich gekehrt und dann ein wenig irritiert. Und das alles innerhalb nur weniger Sekunden. Der brasilianische Mittelfeldmann stand auf dem Podium, auf dem Fußballer bei dieser Weltmeisterschaft Nachfragen zum Spiel entgegennehmen, vor sich ein Mikro, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Und dann wollte jemand aus dem Plenum tatsächlich wissen: Ob Casemiro von der Begeisterung in Bangladesch mitbekommen habe? Dass das brasilianische Nationalteam dort drüben, in Südasien, geradezu verehrt werde? Ach ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte: Ob er, Casemiro, die Einwohner Bangladeschs womöglich mal lieb grüßen könne?
Brasiliens Sieg gegen JapanEin Triumph des Systems Ancelotti
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Mit cooler Autorität und blindem Vertrauen: Carlo Ancelotti sieht beim hauchdünnen 2:1-Erfolg gegen starke Japaner den bislang „komplettesten Auftritt“ seiner der brasilianischen Auswahl.
Von Thomas Hürner, Houston
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