Julian Nagelsmann will Bundestrainer bleiben, hat er nach dem WM-Aus in Boston erklärt. Jetzt gegen das Misstrauen anzucoachen, das ihm aus vielen Gründen entgegenschlägt, sollte er sich aber ersparen.

Deutschland ist bei der Fußball-WM also an Paraguay gescheitert. Und damit an jener Mannschaft, die das Auftaktmatch dieser Weltmeisterschaft 1:4 gegen die USA verloren hatte, die dann mit einem 1:0-Kraftakt ein indisponiertes Team aus der Türkei nach Hause schickte und die sich schließlich mit einem gruseligen 0:0 gegen Australien ins Sechzehntelfinale schleppte. Acht Gruppendritte kamen weiter in Gianni Infantinos neuem 48er-WM-Format. Paraguay war in deren Rangliste die Nummer sieben.