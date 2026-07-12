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Argentinien bei der WMWie von unsichtbarer Hand getragen

Lesezeit: 4 Min.

Glückliche Männer aus Argentinien: Lionel Messi (Mitte) und seine Mitspieler feiern den glücklichen Halbfinaleinzug.
Glückliche Männer aus Argentinien: Lionel Messi (Mitte) und seine Mitspieler feiern den glücklichen Halbfinaleinzug. Tom Weller/Tom Weller/dpa

Mehr Glück hat niemand bei dieser WM: Ohne Messi-Tor, aber wieder unter umstrittenen Umständen zieht Argentinien ins Halbfinale ein. Die Schweizer geben dem Schiedsrichter die Schuld.

Von Thomas Hürner, Kansas City

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Diesmal hatte Lionel Messi nichts damit zu tun. Diesmal hatte er sich aus der Sache fein rausgehalten. Er hatte weder seinen linken Fuß eingesetzt noch die Kraft seiner Gedanken aufgewendet. Lionel Messi, das Alpha und Omega des argentinischen Nationalteams, jener Mann, der sein Team und letztlich ein ganzes Land durchs Turnier geschultert hat: Er war einfach nur da, ganz irdisch unter Seinesgleichen, fast vollständig aufgelöst in einer Masse aus Himmelblau und Weiß.

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