Der bisweilen unscheinbare Mikel Oyarzabal beweist bei dieser WM, dass er längst zu den Allerbesten gehört. Sein Klubtrainer erklärt, was ihn so stark macht.

Als er sich von seinem Vorgesetzten Pellegrino Matarazzo zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika verabschiedete, erhielt der Stürmer Mikel Oyarzabal ungefragt eine Erlaubnis. Er dürfe seine Absenz ruhig so lange wie möglich hinauszögern, sagte ihm sein Coach bei Spaniens Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián. „Wir haben zwar nicht über konkrete Ziele mit der spanischen Nationalmannschaft gesprochen“, sagt Matarazzo der Süddeutschen Zeitung vor dem Viertelfinale der Spanier gegen Belgien am Freitagabend (21 Uhr/ZDF): „Aber wir waren uns beide einig, dass er möglichst spät zur Vorbereitung zurückkehren soll.“