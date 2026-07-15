Der Mann, der den Verlauf dieses Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich ziemlich genau vorhergesehen hatte, sah bei seiner Prophezeiung fantastisch aus. Dabei hat Xabi Alonso ein paar schwierige Monate hinter sich. Real Madrid hatte den Trainer gerupft und durch die Mühle gedreht, aber nun war er wieder akkurat halb rasiert und hatte ein gutes schwarzes Hemd angezogen. Alonso, wer es im Verlauf der Weltmeisterschaft vergessen haben sollte, ist zum FC Chelsea gewechselt, und in London gab er jetzt bei seiner Vorstellung erstmals Auskunft darüber, was er als Trainer beim taumelnden Großklub zu tun gedenke.