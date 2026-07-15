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MeinungFinaleinzug bei der Fußball-WMSpanien bestätigt eine der ältesten Regeln des Sports

Kommentar von Martin Schneider, Atlanta

Lesezeit: 3 Min.

Drei Spanier sind am Franzosen Kylian Mbappé dran, Marc Cucurella (li.) spitzelt den Ball in letzter Sekunde weg, Mbappé tritt dadurch nur die Luft.
Drei Spanier sind am Franzosen Kylian Mbappé dran, Marc Cucurella (li.) spitzelt den Ball in letzter Sekunde weg, Mbappé tritt dadurch nur die Luft. Lars Baron/Getty Images via AFP

Im WM-Halbfinale der Spanier gegen Frankreich zeigt sich: All die Offensivkunst kann täuschen – der beste Weg zum Titel führt dann doch über Widerstandskraft.

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Der Mann, der den Verlauf dieses Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich ziemlich genau vorhergesehen hatte, sah bei seiner Prophezeiung fantastisch aus. Dabei hat Xabi Alonso ein paar schwierige Monate hinter sich. Real Madrid hatte den Trainer gerupft und durch die Mühle gedreht, aber nun war er wieder akkurat halb rasiert und hatte ein gutes schwarzes Hemd angezogen. Alonso, wer es im Verlauf der Weltmeisterschaft vergessen haben sollte, ist zum FC Chelsea gewechselt, und in London gab er jetzt bei seiner Vorstellung erstmals Auskunft darüber, was er als Trainer beim taumelnden Großklub zu tun gedenke.

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