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Podcast „Und nun zur WM“Showdown der besten vier – worauf es in den Halbfinals ankommt

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Hatten es die Argentinier bei diesem Turnier leichter als der Rest? Warum ist ihr Duell mit England so besonders? Wer hat bei Spanien gegen Frankreich das bessere Kollektiv? Die Analyse der Halbfinals.

Von Jonas BeckenkampBoris Herrmann und Thomas Hürner

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100 Partien dieser Weltmeisterschaft sind gespielt, bleiben noch zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz drei, sowie das Endspiel. Den Titel machen Argentinien, Spanien, Frankreich und England unter sich aus. Wer sind die Favoriten unter den letzten vier Mannschaften? Warum hat England gegen Argentinien eine große politische Dimension? Wie haben sich die Franzosen unter Weltmeistercoach Didier Deschamps weiterentwickelt?

Mit Moderator Jonas Beckenkamp geht es diesmal um die Protagonisten dieser Duelle: Englands Trainer Thomas Tuchel und seinen Stürmer Jude Bellingham, den Weg der von Lionel Messi angeführten Argentinier, um das starke Kollektiv der Franzosen und bislang sehr beständige und spielstarke Spanier. Den Blick auf die vier Halbfinalisten und ihre Aussichten auf den Titel liefern die SZ-Reporter Boris Herrmann und Thomas Hürner, beide haben in den vergangenen Wochen viele Partien live verfolgt.

Alle Folgen des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion erreichen Sie via podcast@sz.de.

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