100 Partien dieser Weltmeisterschaft sind gespielt, bleiben noch zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz drei, sowie das Endspiel. Den Titel machen Argentinien, Spanien, Frankreich und England unter sich aus. Wer sind die Favoriten unter den letzten vier Mannschaften? Warum hat England gegen Argentinien eine große politische Dimension? Wie haben sich die Franzosen unter Weltmeistercoach Didier Deschamps weiterentwickelt?