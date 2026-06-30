Sollte die sogenannte Sportdoku in 25 Jahren immer noch hoch im Kurs stehen, darf man sich heute schon auf die exklusiven Bilder über die WM 2026 freuen. Vielleicht wird Deniz Undav, 54, im Sommer 2051 enthüllen, wie das damals wirklich war mit ihm und dem Bundestrainer Nagelsmann, 63. Und Jonathan Tah, 55, wird sich im Rückblick an den ersten Elfmeter seines Lebens erinnern, während Leon Goretzka, 55, präzise erläutern wird, warum er sich aufgrund der geopolitischen Lage nicht imstande sah, zum Elfmeter anzutreten. Nur Manuel Neuer wird keine Zeit haben, in diesem Beitrag zu Wort zu kommen. Er wird sich als aktiver Torwart auf die EM 2052 vorbereiten.