Zum Hauptinhalt springen

Lionel MessiDas überwältigt sogar ihn

Lesezeit: 5 Min.

Lionel Messi kann nach dem Schlusspfiff seine Tränen nicht zurückhalten.
Lionel Messi kann nach dem Schlusspfiff seine Tränen nicht zurückhalten. Justin Setterfield/Getty Images/AFP

Was für eine Remontada: Argentinien steht gegen Ägypten vor dem Aus, ehe Lionel Messi das Spiel herumreißt. Danach brechen die Emotionen aus ihm heraus – auch, weil er sich schuldig fühlte.

Von Martin Schneider, Atlanta

SZ bei Google bevorzugen

Lionel Messi verschiebt Grenzen, auch solche, die die Fifa gesetzt hat. Wenn die Spieler im Stadion von Atlanta von der Kabine bis zum Bus wollen, dann hat ihnen der Weltverband einen abgesperrten Gang in Schlangenlinien aufgebaut, vorbei an Kameras, Mikrofonen und Smartphones der Journalisten. Der Abstand zwischen Absperrung und Werbewand ist dabei knapp, weniges ist der Fifa wichtiger, als dass die zahlenden Firmen immer gut im Bild sind.

Zur SZ-Startseite

Lionel Messi
:Der beste Spaziergänger der Fußballgeschichte

Mit zwei Treffern gegen Österreich bricht Argentiniens Genie den WM-Torrekord. Im Vorruhestandsalter könnte er auf dem Weg zum besten Turnier seiner Karriere sein – dank seiner ökonomischen Spielweise.

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite