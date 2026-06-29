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Podcast „Und nun zur WM“Von Curaçao bis Kapverden: Über die Effekte der XXL-WM

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Diese WM ist so groß wie nie. Wie wirkt sich das aus – atmosphärisch, politisch und fußballerisch? Besondere Geschichten und sportliche Erkenntnisse zum Start der K.-o.-Phase.

Von Anna Dreher, Holger Gertz und Martin Schneider

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Eine der Besonderheiten dieser Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist ein Teilnehmerfeld so groß wie noch nie: Mit 48 Nationen und 104 Partien in einem XXL-Format, das viel Kritik hervorgerufen hat. Inzwischen ist die Vorrunde vorbei – und so manches Team aus einer der vermeintlich kleinen Fußballnationen hat überrascht und steht nun in der K.-o.-Phase.

Sind also die Zwerge die eigentlichen Riesen dieser WM? Nimmt der überhebliche Blick einiger Beobachter ab? War die Vorrunde langweilig und ist der Wettbewerb verwässert? Und, angesichts der politisch-finanziellen Motivation hinter der Erweiterung: Wächst das Teilnehmerfeld bald auf 64 Teams? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Holger Gertz und Martin Schneider, die beide aus dem SZ-WM-Headquarter in Atlanta zugeschaltet sind.

Alle Folgen des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion erreichen Sie via podcast@sz.de.

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