Eine der Besonderheiten dieser Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist ein Teilnehmerfeld so groß wie noch nie: Mit 48 Nationen und 104 Partien in einem XXL-Format, das viel Kritik hervorgerufen hat. Inzwischen ist die Vorrunde vorbei – und so manches Team aus einer der vermeintlich kleinen Fußballnationen hat überrascht und steht nun in der K.-o.-Phase.