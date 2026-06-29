Eine der Besonderheiten dieser Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist ein Teilnehmerfeld so groß wie noch nie: Mit 48 Nationen und 104 Partien in einem XXL-Format, das viel Kritik hervorgerufen hat. Inzwischen ist die Vorrunde vorbei – und so manches Team aus einer der vermeintlich kleinen Fußballnationen hat überrascht und steht nun in der K.-o.-Phase.
Sind also die Zwerge die eigentlichen Riesen dieser WM? Nimmt der überhebliche Blick einiger Beobachter ab? War die Vorrunde langweilig und ist der Wettbewerb verwässert? Und, angesichts der politisch-finanziellen Motivation hinter der Erweiterung: Wächst das Teilnehmerfeld bald auf 64 Teams? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Holger Gertz und Martin Schneider, die beide aus dem SZ-WM-Headquarter in Atlanta zugeschaltet sind.
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