Es knirscht zwischen Englands Torschützen und dem Nationalcoach, das wird nach dem 2:1 im Viertelfinale gegen Norwegen deutlich. Allerdings: Die Ergebnisse stimmen bei dieser WM.

Das Leben nimmt bekanntermaßen kuriose Wendungen. Doch dass aus der überaus erfolgreichen Zweckbeziehung, die Jude Bellingham und Thomas Tuchel aus Anlass der laufenden Fußball-WM eingegangen sind, so etwas wie Freundschaft wird, übersteigt zurzeit dann doch die geballte Fantasie der Menschheit. Was nicht nur am impulsiven und stolzen Wesen der genannten Personen liegt, sondern auch am Umstand, dass sie sich einem Spiel namens Stille Post ausgesetzt sehen.