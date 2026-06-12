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WM 2026Der Favorit auf den Titel? Die Vororte von Paris

Lesezeit: 5 Min.

Die Doué-Brüder, Désiré (links) und Guéla, spielen für unterschiedliche Nationalmannschaften bei dieser WM: die französische und die ivorische. Geboren sind sie beide in Angers.
Die Doué-Brüder, Désiré (links) und Guéla, spielen für unterschiedliche Nationalmannschaften bei dieser WM: die französische und die ivorische. Geboren sind sie beide in Angers. Franck Fife/AFP

99 Spieler bei dieser WM sind in Frankreich geboren worden – fast vier volle Kader. Viele von ihnen haben das Spiel auf den Bolzplätzen der Banlieues gelernt.

Von Oliver Meiler, Paris

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Frankreich wird Weltmeister, sehr wahrscheinlich. Nicht etwa, weil es so in den Sternen stünde: Vor den Sternen sollte man sich hüten. Und vor Orakeln sowieso. Besser hält man sich an Logik und Wissenschaft, selbst wenn die handgestrickt sind. Die Franzosen werden Weltmeister, weil kein anderes Land der Welt mehr begabte Fußballer hervorbringt, aufzieht, ausbildet und exportiert als ihres. Nicht annähernd. Es wäre deshalb unlogisch, wenn sie dieses Turnier nicht gewännen, gewissermaßen ein Unfall.

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