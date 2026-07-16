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Frankreichs NationalmannschaftDer Dirigent übergibt an den Künstler

Lesezeit: 6 Min.

Zwei Größen der französischen Fußballgeschichte: Didier Deschamps und Zinedine Zidane, hier bei einem Benefizspiel der Weltmeister von 1998 im Jahr 2015.
Zwei Größen der französischen Fußballgeschichte: Didier Deschamps und Zinedine Zidane, hier bei einem Benefizspiel der Weltmeister von 1998 im Jahr 2015. PanoramiC/Imago

Didier Deschamps führte Frankreich in 14 Jahren als Trainer an die Weltspitze, es fehlte nicht viel zum perfekten Abschied. Nun soll Zinédine Zidane übernehmen. Er hat lange gewartet – und sich vorbereitet.

Von Oliver Meiler, Paris

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Frankreich ist schon fast im Danach, in einer neuen Ära. Und wenn nicht alles täuscht, all die Bekenntnisse, Gerüchte und laut angestimmten Hosiannas in den Medien, dann trägt dieses après das geduldig lächelnde Gesicht von Zinédine Zidane. „Zizou“ soll neuer französischer Nationaltrainer werden, „Sélectionneur de l’équipe de France“. So es denn nicht noch Komplikationen geben sollte wegen des Geldes und der Sponsoren. Aber das sind Profanitäten.

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