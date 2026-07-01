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Einzug ins WM-AchtelfinaleWer um Himmels willen soll diese Franzosen schlagen?

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Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (li.) hatte zuletzt wegen eines Trauerfalls schwere Tage, doch nun erfreuten ihn die Tore von Kylian Mbappé.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (li.) hatte zuletzt wegen eines Trauerfalls schwere Tage, doch nun erfreuten ihn die Tore von Kylian Mbappé. Pedro Ugarte/AFP

Ist wohl besser so, dass Deutschland ein Achtelfinale gegen Frankreich erspart bleibt. Beim 3:0 gegen Schweden liefert die Deschamps-Elf eine Demonstration ab – und beschert ihrem Coach einen emotionalen Moment.

Von Boris Herrmann, East Rutherford

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In der einstmals beliebten Fernsehshow „Die verflixte 7“ ging es darum, dass die Kandidaten nach und nach Preise ausschließen sollten, die sie nicht gewinnen wollten. Am Ende sagte der Showmaster Rudi Carrell: „Das wäre Ihr Preis gewesen.“ Am Dienstagabend in East Rutherford fiel es mitunter schwer, nicht an diesen Rudi und seine „verflixte 7“ zu denken. Denn hier ging es um einen Preis, den die deutsche Nationalmannschaft vom anderen Rudi am Vortag ganz selbstlos ausgeschlagen hatte – ein Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft am 4. Juli in Philadelphia. Es war ja schon so lange darüber geredet worden, wie historisch das alles hätte werden können: ein Duell mit dem Erzrivalen Frankreich zum 250. Geburtstag der USA in der Geburtsstadt der amerikanischen Demokratie.

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