Kylian Mbappé ist jetzt französischer Rekordtorschütze. Dass er beim 3:1 gegen Senegal seine Länderspieltore 57 und 58 erzielt, liegt aber auch an einer Eingebung seines Trainers – und herausragenden Vorlagen.

Zwei Tore hat Kylian Mbappé also wieder für sein Land erzielt am Dienstagnachmittag in East Rutherford. Oder müsste man eher sagen: zwei Tore gegen sein Land? Gegen die ewigen Zweifel, die ihn in der Heimat umwehen? Gegen die Kritiker, die ihn jedes Mal aufs Neue kritisch beäugen, sobald er das blaue Nationaltrikot überstreift?