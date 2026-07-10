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Einzug ins WM-HalbfinaleDiese Franzosen räumen Gegner im Vorbeigehen aus dem Weg

Lesezeit: 5 Min.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps und Angreifer Ousmane Dembélé, zwei Protagonisten dieses höchst erfolgreichen Frankreichs bei dieser WM.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps und Angreifer Ousmane Dembélé, zwei Protagonisten dieses höchst erfolgreichen Frankreichs bei dieser WM. Paul Childs/Reuters

Individualisten, die ein gemeinsames Pflichtgefühl prägt: Beim 2:0 gegen Marokko zeigt sich, mit welcher Attitüde Trainer Deschamps seine Elf über die Jahre geformt hat – und er überholt gar einen berühmten Deutschen.

Von Boris Herrmann, Boston

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Es ist das Los der Seriensieger, dass sie ständig erklären sollen, was kaum zu erklären ist. Ob es um die Bayern in der Bundesliga geht, um die deutschen Rodler in der Eisrinne oder um den Trainer Didier Deschamps bei der Fußball-Weltmeisterschaft, immerzu taucht dieselbe Frage auf: die nach dem Erfolgsgeheimnis.

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