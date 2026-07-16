Didier Deschamps führte Frankreich in 14 Jahren als Trainer an die Weltspitze, es fehlte nicht viel zum perfekten Abschied. Nun soll Zinédine Zidane übernehmen. Er hat lange gewartet – und sich vorbereitet.

Frankreich ist schon fast im Danach, in einer neuen Ära. Und wenn nicht alles täuscht, all die Bekenntnisse, Gerüchte und laut angestimmten Hosiannas in den Medien, dann trägt dieses après das geduldig lächelnde Gesicht von Zinédine Zidane. „Zizou“ soll neuer französischer Nationaltrainer werden, „Sélectionneur de l’équipe de France“. So es denn nicht noch Komplikationen geben sollte wegen des Geldes und der Sponsoren. Aber das sind Profanitäten.