Beste Mannschaft, bester Spieler, bester Torwart, bestes Talent: Der Weltmeistertitel für Spanien ist alles anderes als Zufall. Luis de la Fuente, der beste Trainer des Turniers, hat ihn vorhergesagt.

In dunkler Nacht konnten die spanischen Fußballfans, die den Weg bis in die Stadt, die niemals schläft, nicht gescheut hatten, in tiefe patriotische Wallung geraten. Ein Wettanbieter aus Manhattan hatte die LED-Wände am Madison Square Garden, einem mythischen Tempel des Boxsports, mit einem „Viva España“ auf rotem Grund drapieren lassen; eine halbe Meile weiter leuchtete die Spitze des Empire State Building in den spanischen Landesfarben, rot, gülden, rot.