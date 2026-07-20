Ferran Torres stand bei dieser WM nur beim 0:0 gegen die Kapverden in der Startelf – und erzielt im Finale das historische Siegtor. Über einen Stürmer, den seit jeher ein großes Geheimnis umgibt.

Ferran Torres, 26, hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass er es verdient hatte, das Siegtor zu schießen. Er sei ein gläubiger Mann und lebe in der Überzeugung, dass „Gott jenen gibt, die es verdient haben“, erklärte er: „Ich glaube, ich hatte es verdient.“