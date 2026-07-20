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Podcast „Und nun zum Sport“Weltmeister Spanien: Sieger dank einer Superkraft

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Argentinien hat Lionel Messi – doch das reicht nicht im Finale gegen die beste Fußballmannschaft dieses Turniers. Warum Spanien verdient den Titel gewonnen hat und was von dieser WM bleibt.

Von Anna Dreher, Boris Herrmann und Martin Schneider

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Nach 104 Spielen ist auch diese Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA beendet. Das Finale war zwar kein Spektakel, daran änderte auch die erste Halbzeitshow der WM-Geschichte nichts. Einen würdigen Sieger aber hat dieses Turnier gefunden. Die Spanier haben beim 1:0 gegen Titelverteidiger Argentinien wieder mal gezeigt, wie exzellent sie Fußball spielen können und vor allem: Was für ein taktisch geschlossenes und defensiv herausragendes Kollektiv sie bilden. Während der Mannschaft um Lionel Messi nur wenig einfiel, sie stattdessen hangreiflich wurde und sich als schlechter Verlierer präsentierte.

Als erstes Land überhaupt ist Spanien bei den Frauen und bei den Männern gleichzeitig Weltmeister. Was macht das Team um Kapitän Rodri so stark? Ist das der Beginn einer neuen Dynastie wie von 2008 bis 2012? Welche Rolle spielt Trainer Luis de la Fuente? Welche Spieler haben die WM geprägt und was bleibt von diesem Turnier? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit den beiden WM-Reportern Boris Herrmann und Martin Schneider.

Alle Folgen des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion erreichen Sie via podcast@sz.de.

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