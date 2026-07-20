Nach 104 Spielen ist auch diese Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA beendet. Das Finale war zwar kein Spektakel, daran änderte auch die erste Halbzeitshow der WM-Geschichte nichts. Einen würdigen Sieger aber hat dieses Turnier gefunden. Die Spanier haben beim 1:0 gegen Titelverteidiger Argentinien wieder mal gezeigt, wie exzellent sie Fußball spielen können und vor allem: Was für ein taktisch geschlossenes und defensiv herausragendes Kollektiv sie bilden. Während der Mannschaft um Lionel Messi nur wenig einfiel, sie stattdessen hangreiflich wurde und sich als schlechter Verlierer präsentierte.