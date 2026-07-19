Marca: „Wieder die Könige der Welt! Spanien hat nicht nur ein Finale gewonnen. Es hat eine Art zu spielen beschützt. Es hat den Fußball gerettet.“

Mundo Deportivo: „Weltmeister! Spanien stickt sich den zweiten Stern auf die Brust. Sie haben Argentinien in einem harten und umkämpften Spiel bezwungen, das bis zum Schluss spannend blieb.“

El Pais: „Ferran Torres ist bereits eine ewige Figur in der Geschichte dieser spanischen Nationalmannschaft. Wieder Champions.“

AS: „Wie beim ersten Mal. (...) Ein Finale mit Verlängerung, das unser Herz zum Hüpfen brachte, als Ferran Torres in der 106. Minute ein Tor erzielte, das uns erneut zum Ruhm führt. Es war schön, es war gerecht.“

Argentinien

Clarín: „Das Team von de la Fuente war eindeutig überlegen. Vielleicht war es Lionel Messis Abschied. Danke, Leo!“

Olé: „Spanien, der verdiente Weltmeister. Argentinien gab alles und unterlag erst nach großem Kampf. Danke an eine legendäre Mannschaft.“

La Nación: „Das Ende eines Traums. Argentinien hielt so lange wie möglich dagegen, doch Spanien erzielte in der Verlängerung den Treffer, der ihnen den Weltmeistertitel bescherte.“

TyC Sports: „Argentinien kämpfte bis zum Schluss, doch Spanien ist Weltmeister 2026. Das war keine gute Leistung.“

Pagina12: „In Unterzahl kämpften sie aufopferungsvoll, doch für den Ausgleich reichte es nicht.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Der verdienteste Sieg: 20 zu 2 Schüsse für Spanien. Torres besiegt die Argentinier.“

Österreich

Kronen Zeitung: „Zweiter Stern perfekt: Spanien ist Weltmeister!“

Schweiz

Blick: „Joker-Tor ins Glück – Spanien ist Weltmeister. Am Ende der längsten Weltmeisterschaft aller Zeiten holt sich Spanien den WM-Pokal. Dies nach einem echten Geduldsspiel.“

Tagesanzeiger: „Spanien ist Weltmeister – Argentiniens Destruktivismus wird bestraft.“

Neue Zürcher Zeitung: „Spanien ist der verdiente, logische Weltmeister – der argentinische Minimalismus wird in einem denkwürdigen WM-Final spät bestraft.“

USA

USA Today: „Dass Spanien gewinnt, fühlt sich einfach richtig an. Eine neue Dynastie wurde im WM-Finale gekrönt.“