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MeinungWM-Finale30 Minuten Halbzeitshow? Das Spiel darf nicht weiter zerhackstückelt werden

Kommentar von Thomas Hürner

Lesezeit: 2 Min.

Wird hier wirklich der Ball verehrt? Feierlichkeiten vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.
Wird hier wirklich der Ball verehrt? Feierlichkeiten vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Hannah McKay/Reuters

Beim WM-Finale ist eine Halbzeitpause von 25 bis 30 Minuten zu erwarten, Shakira, Madonna und Justin Bieber treten auf. Das wird das Spiel beeinflussen.

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Dem TV-Sender Fox wurde keine Strafe auferlegt. Das ist beruhigend, alles andere wäre ein wenig kleinlich gewesen. Wo käme man hin, wenn immer und überall Welle gemacht würde, nur weil man mal ein bisschen zu spät dran ist? Gerade mal 40 Sekündchen Verzug – was beim Treffen zum Kaffee mit Freunden oder beim Zuschalten in die Morgenkonferenz bei der Arbeit kein Problem darstellen sollte, war somit auch für den Weltfußballverband Fifa keins. Bei Fox, wo in den USA die Spiele der Weltmeisterschaft gezeigt werden, mussten sie sich ja auch erst dran gewöhnen.

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