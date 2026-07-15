Dem TV-Sender Fox wurde keine Strafe auferlegt. Das ist beruhigend, alles andere wäre ein wenig kleinlich gewesen. Wo käme man hin, wenn immer und überall Welle gemacht würde, nur weil man mal ein bisschen zu spät dran ist? Gerade mal 40 Sekündchen Verzug – was beim Treffen zum Kaffee mit Freunden oder beim Zuschalten in die Morgenkonferenz bei der Arbeit kein Problem darstellen sollte, war somit auch für den Weltfußballverband Fifa keins. Bei Fox, wo in den USA die Spiele der Weltmeisterschaft gezeigt werden, mussten sie sich ja auch erst dran gewöhnen.