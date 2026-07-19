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WM-FinaleSpanien ist Weltmeister, der Fußball gewinnt

Lesezeit: 4 Min.

Der Regisseur des Weltmeisters: Rodri stemmt den WM-Pokal in die Luft.
Der Regisseur des Weltmeisters: Rodri stemmt den WM-Pokal in die Luft. Hannah McKay/Reuters

Ein WM-Finale, in dem nur ein Team den Ball will: Spanien braucht bis zur Verlängerung, um Argentinien verdient mit 1:0 zu schlagen. Lionel Messi ist bei seinem letzten WM-Auftritt kaum zu sehen.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

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Nur Spanien hatte es verdient, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zu gewinnen, und Spanien gewann es. Und es war ein Stürmer des FC Barcelona, Ferran Torres, der einem Kampf um fußballerische Gerechtigkeit einen Namen verlieh, indem der 26-Jährige in der 106. Minute, zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung, den 1:0-Siegtreffer erzielte. Eine Flanke von Pedro Porro hatte Nico Williams am zweiten Pfosten per Kopf an den Fünfmeterraum zurückgelegt, als Ferran Torres den Ball aus vollem Lauf direkt ins Tor drosch. Argentiniens Torwart Emiliano Martínez war chancenlos. Ferran Torres sicherte den Spaniern den zweiten WM-Titel nach 2010, schon damals wurde der Sieg in der Verlängerung erzielt. Seinerzeit traf Andrés Iniesta gegen die Niederlande. Nun besiegte Spanien eine argentinische Mannschaft, die das Finale lange in eine zähe und teilweise unangenehm unsportliche Angelegenheit verwandelt hatte. Doch es nutzte nichts: Das letzte WM-Spiel von Argentiniens Kapitän Lionel Messi hielt eine Niederlage parat.

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SZ PlusKommentar von Martin Schneider

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