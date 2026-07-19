Nur Spanien hatte es verdient, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zu gewinnen, und Spanien gewann es. Und es war ein Stürmer des FC Barcelona, Ferran Torres, der einem Kampf um fußballerische Gerechtigkeit einen Namen verlieh, indem der 26-Jährige in der 106. Minute, zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung, den 1:0-Siegtreffer erzielte. Eine Flanke von Pedro Porro hatte Nico Williams am zweiten Pfosten per Kopf an den Fünfmeterraum zurückgelegt, als Ferran Torres den Ball aus vollem Lauf direkt ins Tor drosch. Argentiniens Torwart Emiliano Martínez war chancenlos. Ferran Torres sicherte den Spaniern den zweiten WM-Titel nach 2010, schon damals wurde der Sieg in der Verlängerung erzielt. Seinerzeit traf Andrés Iniesta gegen die Niederlande. Nun besiegte Spanien eine argentinische Mannschaft, die das Finale lange in eine zähe und teilweise unangenehm unsportliche Angelegenheit verwandelt hatte. Doch es nutzte nichts: Das letzte WM-Spiel von Argentiniens Kapitän Lionel Messi hielt eine Niederlage parat.