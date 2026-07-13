England, Spanien, Argentinien, Frankreich – die letzten vier dieses Turniers sind die besten Teams der Weltrangliste. Der erwartbare Verlauf der WM folgt einer Methodik, mit der sich der Weltverband keinen Gefallen tut.

Die Fifa-Weltrangliste hatte jahrelang nie jemand ernst genommen. Fußball ist nicht Tennis, und warum sollte wichtig sein, ob ein Nationalteam Erster, Sechster oder 17. ist? Ein Weltranglistenplatz schießt keine Tore. Außerdem trägt die Liste einen beliebigen Sponsorennamen, und die Berechnung der Weltranglistenpunkte ist eine der kompliziertesten der Sportwelt, vergleichbar höchstens mit der Tabelle, die im Zehn- und Siebenkampf Weiten und Zeiten in Punkte umwandelt.