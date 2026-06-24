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Neue Regeln der FifaBloß nicht behandeln lassen!

Lesezeit: 4 Min.

Ließ trotz Schmerzen die Betreuer nicht kommen: Belgiens Leandro Trossard.
Ließ trotz Schmerzen die Betreuer nicht kommen: Belgiens Leandro Trossard. Mark J. Terrill/AP/dpa

Die Fifa hat zu dieser WM zahlreiche Neuerungen eingeführt. Nicht immer ist der Effekt der beabsichtigte.

Von Martin Schneider, Atlanta

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Die Fifa liebt neue Regeln zur WM. Gerade hat sie sogar den Münzwurf neu erfunden. Das berichten jedenfalls mehrere Medien. Bisher muss der Schiedsrichter vor einem Elfmeterschießen zweimal die Münze werfen. Einmal, um zu entscheiden, wer anfangen darf. Und einmal, um zu entscheiden, auf welches Tor geschossen wird. Nun soll der Verlierer des einzigen Münzwurfs wenigstens das Tor auswählen dürfen.

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