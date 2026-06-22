Sind zwei Teams punktgleich, entscheidet bei dieser WM erstmals der direkte Vergleich – und nicht die Tordifferenz. Zum Ende der Vorrunde drohen somit etliche Spiele, in denen es um nichts mehr geht.

War es ein Fehler, das Teilnehmerfeld der WM auf 48 Teams zu erweitern? Hätte bisher etwas gefehlt, wenn man auf 16 Mannschaften verzichtet hätte? Nun, zumindest hätte es dann diesen herrlichen Dialog kürzlich am Flughafen von Atlanta nicht gegeben, um halb sechs Uhr morgens, am Tag nach dem sensationellen 0:0 der Kapverden bei ihrem WM-Debüt gegen Europameister Spanien.