El Universal: „Die mexikanische Nationalmannschaft eröffnet die WM 2026 mit einem glanzlosen Sieg. Aber das Stadion von Mexiko-Stadt erinnerte sich an seine Vergangenheit und daran, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch das legendäre Aztekenstadion war. Der Austragungsort, der an diesem Nachmittag zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft ausrichtete, bebte wie schon lange nicht mehr.“

ESTO: „Die mexikanische Nationalmannschaft startete mit drei Punkten auf dem Konto und voller Zuversicht in das zweite Spiel der Weltmeisterschaft 2026.“

Mediotiempo: „Die mexikanische Nationalmannschaft startete auf dem rechten Fuß in die Weltmeisterschaft 2026. (...) In Stadion herrschte bei der Eröffnung des Turniers echte Party-Stimmung.“

Südafrika

Times Live: „Die Bafana kassiert zwei rote Karten und unterliegt Mexiko in einem zerfahrenen WM-Auftaktspiel. Die Südafrikaner finden keinen Rhythmus und wirken von der großen Bühne und dem Anlass eingeschüchtert.“

Spanien

Marca: „Mexiko lässt das Aztekenstadion mit einem guten Sieg zum Auftakt ihrer Weltmeisterschaft tanzen.“

AS: „Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko! Südafrika konnte dem Kampfgeist, dem Siegeswillen und dem attraktiven Fußball der Gastgeber nichts entgegensetzen.“

Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA : Spielplan der Fußball-WM 2026: Alle Gruppen, Spiele und Termine Die Fußball-WM 2026 läuft, Mexiko gewinnt den Auftakt gegen Südafrika. Der Spielplan mit allen Spielen, Terminen und Gruppen. Von Michael Schnippert und Marko Zotschew ...

Schweiz

NZZ: „Beschwingt, aber nicht originell: Mit Shakira wird im Aztekenstadion von Mexiko die Fußball-WM eröffnet. Beim Programm ging die Fifa kein Risiko ein. Der heimliche Star war das Stadion.“

Blick: „Zwei Tore, drei rote Karten und ein Torschütze, der in Tränen ausbricht. Das WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika endet mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Eine Hand Gottes gibts im Eröffnungsspiel der Mexikaner gegen Südafrika aber nicht. Und auch kein Jahrhunderttor. Dafür ganz, ganz große Emotionen. Als Raul Jiménez den erlösenden zweiten Treffer für seine Mexikaner erzielt, bricht er in Tränen aus, zeigt mit dem Arm gen Himmel, huldigt seinem erst im März verstorbenen Papa Don.“

Frankreich

L'Equipe: „Mexiko ist Herr im eigenen Haus. Nachdem Julian Quinones, der Torschützenkönig der Saudi Pro League in dieser Saison, schnell die Führung erzielt hatte, dominierte Mexiko die Partie und geriet nie wirklich in Bedrängnis.“

Eröffnung der Fußball-WM : Shakira singt, aber die größte Attraktion ist das Stadion Keine langen Funktionärsreden, doch kein Gewitter: Die WM startet im berühmten Aztekenstadion von Mexiko-Stadt mit weniger Geschepper, als zu befürchten war. Von Holger Gertz ...

Großbritannien

Guardian: „Gianni Infantino hat sich – als Erster in der Neuzeit – entschieden, dieses Turnier ohne lokales Organisationskomitee auszurichten. Das mag die chaotische Organisation im Aztekenstadion – den chaotischen Verkehr, die fehlende Beschilderung, das fehlende WLAN, die allgemeine Unordnung – nicht erklären, aber es erschwert die Behebung des Problems erheblich.“

Daily Mail: „Shakira eröffnete am Donnerstag offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, während das Fußballspektakel vor dem Hintergrund von Chaos begann, das das Turnier zu gefährden droht.“

BBC: „Die Weltmeisterschaft beginnt in Mexiko mit Shakira, begeisterten Fans und Protesten.“

The Sun: „Drei Platzverweise im völlig verrückten WM-Eröffnungsspiel – England wird von möglichen Rivalen sofort gewarnt. Die Weltmeisterschaft begann mit Rot-Wahnsinn. Und einer frühen Warnung für England vor einem möglichen Achtelfinalgegner.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Mexiko, Wolken und mehr Platzverweise als Tore. Das WM-Auftaktspiel war unterhaltsam und spektakulär. Es ist zwar nicht das Spiel des Jahrhunderts, wie die Gedenktafel für Italiens Vergangenheit verkündet und uns damit einen Dolchstoß versetzt, aber was für ein Mexiko! Südafrika tut sich schwer und wirkt technisch und taktisch deutlich unterlegen.“

Corriere dello Sport: „Shakira entfesselt, eine gigantische Weltmeisterschaft und Musik: das Spektakel der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft.“