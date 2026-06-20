Die ganze Welt spricht über Merlín, den Enterich im Mexiko-Trikot. Seine Besitzerin Karla Yvette Gómez López klärt auf, wie Merlín zum Fußballfan wurde, wie scharf er seine Tacos mag – und warum ihm der ganze Stress nichts ausmacht.

Haaland? Mbappé? Messi? Ach was! Der wahre Star der bisherigen Fußballweltmeisterschaft ist Merlín, der Enterich im Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft. „Er ist ein kleines Symbol dessen, wie wir sind“, sagte die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum, als sie am Freitag begründete, warum sie die Besitzerin von Merlín, Karla Yvette Gómez López, 48, in den Präsidentenpalast einladen wolle. Und wenn sich schon das mexikanische Staatsoberhaupt auf die Suche nach Frau Gómez López machen darf, warum nicht auch die Süddeutsche Zeitung?