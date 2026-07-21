Ausgeschieden? Sündenbock suchen! Nirgends ist die Kritik nach Fußballturnieren so gnadenlos wie in England. Das musste vor Thomas Tuchel schon eine Reihe an Spielern und Trainern erfahren – sogar Harry Kane.

Fairplay bildet das moralische Fundament des englischen Sportethos. Respekt, Integrität und verantwortungsvolles Handeln sollen das Verhalten von Aktiven, Fans und Berichterstattern prägen – im Wettkampf ebenso wie im anschließenden Umgang. Gegenüber den eigenen Protagonisten geraten diese Grundsätze in England allerdings mitunter in Vergessenheit. Auch nach der bitteren Halbfinalniederlage der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien (1:2) bei der Fußball-WM in Nordamerika war von Fairplay wenig zu spüren.