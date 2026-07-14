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MeinungHarry Kane und Thomas TuchelEs muss Liebe sein

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Sie können nicht voneinander lassen: Der Trainer Thomas Tuchel (links) und sein Lieblingsspieler Harry Kane.
Sie können nicht voneinander lassen: Der Trainer Thomas Tuchel (links) und sein Lieblingsspieler Harry Kane. Shawn Thew/Imago

Eine Liaison, die beim FC Bayern unerfüllt blieb, könnte bei der Weltmeisterschaft ihren Höhepunkt erfahren.

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Die großen Liebeskomödien der englischen Sprache verlieren ihre Magie, sobald sie ins Deutsche übertragen werden. William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ liegt phonetisch da wie ein Brett. Dabei gab der Dichter seinem Werk als Titel eine Melodie: „A Midsummer Night’s Dream“. Wer die Worte nicht nur denkt, sondern flüstert, erweckt sie zum Leben, man hört den Wind leise pfeifen durch den Zauberwald.

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