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Harry Kane bei der WMEnglands Wonderwall

Lesezeit: 4 Min.

Vielleicht ist er derjenige, der England bei dieser WM rettet: Harry Kane.
Vielleicht ist er derjenige, der England bei dieser WM rettet: Harry Kane. Roberto Schmidt/AFP

Seine Mitspieler schwärmen, Experten heben ihn aufs höchste Podest: Harry Kane rettet England gegen die DR Kongo und ist gerade unbestreitbar der beste Stürmer, der er je war.

Von Martin Schneider, Atlanta

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Die Analogie war naheliegend, und deswegen war sie auch sofort überall zu lesen. Harry Kane stand vor der Tribüne mit den vielen roten Kreuzen auf weißem Grund und sang es mit seinen Teamkameraden und den englischen Fans. „Cause maybe“, geht eine Zeile des Allzeitlagerfeuerhits „Wonderwall“ los, „you’re gonna be the one that saves me.“

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