Dank ihres überragenden Torhüters bringt die DR Kongo den Favoriten England zur Verzweiflung. Thomas Tuchel steht vor dem Aus – bis der Kapitän zur Rettung eilt.

In der sechsten Minute des Spiels sangen die englischen Fans erstmals in Atlanta ihren schon oft vorgetragenen Wunsch, sie mögen doch bitte nicht nach Hause fahren müssen. Sie wollen nicht zur Arbeit, sie wollen weiter hierbleiben und all das Bier trinken. Im englischen Original reimt es sich sogar („Don’t take me home/I don't wanna go/I don’t wanna go to work/I wanna staying here, drinking all your beer, please don’t, please don’t take me home.“). Und während die englischen Fans ihren Bleibewunsch intonierten, traf die Demokratische Republik Kongo zur Führung.