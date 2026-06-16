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England vor dem WM-StartEine Mahnung aus der Vergangenheit für Tuchel

Lesezeit: 4 Min.

Der Trainer und sein Torjäger: Thomas Tuchel (l.) und Harry Kane pflegen ein gutes Verhältnis – das zeigte sich auch auf der Pressekonferenz vor dem englischen Auftaktspiel.
Der Trainer und sein Torjäger: Thomas Tuchel (l.) und Harry Kane pflegen ein gutes Verhältnis – das zeigte sich auch auf der Pressekonferenz vor dem englischen Auftaktspiel. Hannah McKay/Reuters

Der englische Nationaltrainer hat prominente Spieler daheim gelassen, verzichtet auf Glanz und Glamour und setzt stattdessen auf einen Kuschelkader. Doch sind diese „Three Lions“ bissig genug für den Titel?

Von Sven Haist, Dallas

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Immer wieder klatschte Thomas Tuchel energisch in die Hände, am Ende trommelte er vor Freude sogar mit den Handflächen auf eine Kühlbox in der Mannschaftskabine. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft hatte den deutschen Coach des englischen Nationalteams sehr bewegt, obwohl er in seiner Trainerkarriere bereits bedeutende Wettbewerbe gewonnen hat, wie 2021 die Champions League. Er könnte nicht stolzer sein, rief Tuchel den Spielern zu, als das Turnier erreicht war, schließlich sei es sein Kindheitstraum gewesen, einmal zu einer WM zu fahren. Seine Ansprache schloss der 52-Jährige mit einer unmissverständlichen Ankündigung: „Wir werden dieses Ding in Amerika rocken!“

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