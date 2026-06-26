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MeinungDFB-ElfNagelsmanns Trainerteam hat die Rollen der Nationalspieler verwässert

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

Fehlt da drüben nicht ein Sechser? Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co-Trainer Benjamin Hübner zählen im Spiel gegen Ecuador mal durch.
Fehlt da drüben nicht ein Sechser? Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co-Trainer Benjamin Hübner zählen im Spiel gegen Ecuador mal durch. Charly Triballeau/AFP

Gegen Ecuador verzichtet der Bundestrainer auf klassisches Turniercoaching – und produziert damit ausschließlich Verlierer. Nur eine Rückbesinnung kann jetzt helfen.

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Es ist in dieser aufgeregten Welt grundsätzlich zu begrüßen, wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, die sich kaum kennen. Die sich vielleicht schon mal gesehen haben, in der Mensa oder auf dem Flur vor dem großen Hörsaal, die sich grob an den Namen der anderen erinnern und eine seriöse Schätzung über deren Semesteranzahl abgeben können. Und die sich dann, wie in diesem konkreten Fall, auf einer Studentenparty treffen und in der Küche miteinander ins Gespräch kommen. Was studierst du, kellnerst du nebenher auch? Und findest du auch, dass der eine coole Prof uns manchmal ein bisschen überfordert?

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