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Verletzung von Nico SchlotterbeckDer goldene Fuß ist kaputt

Lesezeit: 3 Min.

Band ab? Band ab! Nico Schlotterbeck betrachtet während des WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste missmutig seinen verletzten linken Knöchel.
Band ab? Band ab! Nico Schlotterbeck betrachtet während des WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste missmutig seinen verletzten linken Knöchel. Latin Sport Images/Imago

Nico Schlotterbeck fällt für die WM aus, dabei sollten seine Pässe mit links elementarer Bestandteil des deutschen Spiels sein. Nun wird ihn der Rechtsfuß Antonio Rüdiger ersetzen – was Vor- und Nachteile mit sich bringt.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Winston-Salem

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Es war nicht irgendeiner seiner Füße, den Nico Schlotterbeck mit Entschlossenheit in einen Zweikampf mit Amad Diallo warf. Es war sein goldener.

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Seit Antonio Rüdiger von Bundestrainer Nagelsmann aus der Stammelf entfernt wurde, wirkt er wie von einer Last befreit. Der gefürchtete Verteidiger blüht in seiner neuen Rolle regelrecht auf.

Von Philipp Selldorf

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