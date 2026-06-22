Es war nicht irgendeiner seiner Füße, den Nico Schlotterbeck mit Entschlossenheit in einen Zweikampf mit Amad Diallo warf. Es war sein goldener.
Verletzung von Nico SchlotterbeckDer goldene Fuß ist kaputt
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Nico Schlotterbeck fällt für die WM aus, dabei sollten seine Pässe mit links elementarer Bestandteil des deutschen Spiels sein. Nun wird ihn der Rechtsfuß Antonio Rüdiger ersetzen – was Vor- und Nachteile mit sich bringt.
Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Winston-Salem
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