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DFB-Sportdirektor bei der WMProfessor Völler und der Trick mit der nackten Kanone

Lesezeit: 4 Min.

„Die Fifa wird ihre Gründe haben, solche Preise zu verlangen“, sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler über die Kosten, die für Fans bei dieser WM entstehen.
„Die Fifa wird ihre Gründe haben, solche Preise zu verlangen“, sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler über die Kosten, die für Fans bei dieser WM entstehen. Federico Gambarini/dpa

Wer in den USA zur deutschen Nationalelf will, reist durch ein Örtchen namens „Welcome“ an. Der menschgewordene Willkommensgruß des DFB heißt Rudi Völler – der vor dem WM-Start jegliche Debatten kleinzuhalten versucht.

Von Philipp Schneider, Winston-Salem

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Wer sich der Stadt Winston-Salem von Süden her über die Interstate 285 nähert, wird schon 22 Meilen vor der Ortseinfahrt von einem überaus freundlichen Highwayschild begrüßt. „Welcome 8“ steht in der oberen Zeile, „Winston-Salem 22“ gleich darunter.

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