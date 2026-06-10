Wer in den USA zur deutschen Nationalelf will, reist durch ein Örtchen namens „Welcome“ an. Der menschgewordene Willkommensgruß des DFB heißt Rudi Völler – der vor dem WM-Start jegliche Debatten kleinzuhalten versucht.

Wer sich der Stadt Winston-Salem von Süden her über die Interstate 285 nähert, wird schon 22 Meilen vor der Ortseinfahrt von einem überaus freundlichen Highwayschild begrüßt. „Welcome 8“ steht in der oberen Zeile, „Winston-Salem 22“ gleich darunter.